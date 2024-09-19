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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1861 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1861 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1861 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: FESOJK s.r.o. Czech Republic

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,16 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1861
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1861 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 36 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numismatica Ferrarese (3)
  • Zöttl (2)
Баден 1/2 крейцера 1861 на аукционе Zöttl - May 26, 2024
Продавец Zöttl
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Баден 1/2 крейцера 1861 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 13, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Баден 1/2 крейцера 1861 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1861 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1861 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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