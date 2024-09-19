Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1861 года (Баден, Фридрих I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,16 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1861
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1861 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 36 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Numismatica Ferrarese (3)
- Zöttl (2)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Где продать?
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