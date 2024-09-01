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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1859 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1859 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1859 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,16 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1859 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1227 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.

Сохранность
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Баден 1/2 крейцера 1859 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1/2 крейцера 1859 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1859 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Баден 1/2 крейцера 1859 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Баден 1/2 крейцера 1859 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 крейцера 1859 на аукционе Karamitsos - June 2, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 2 июня 2018
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
Баден 1/2 крейцера 1859 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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