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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1867 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1867 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1867 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,16 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1867
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1867 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2018.

Сохранность
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  • WAG (1)
Баден 1/2 крейцера 1867 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1867 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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