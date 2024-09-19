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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1871 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1871 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1871 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: FESOJK s.r.o. Czech Republic

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,16 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1871
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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