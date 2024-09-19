Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1865 года "Тип 1865-1871" (Баден, Фридрих I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1865 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5299 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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