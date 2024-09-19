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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1865 года "Тип 1865-1871" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - Талер 1865 года "Тип 1865-1871" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - Талер 1865 года "Тип 1865-1871" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал Талер
  • Год 1865
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1865 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5299 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Reinhard Fischer (1)
Баден Талер 1865 на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Баден Талер 1865 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
1505 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Баден Талер 1865 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Баден Талер 1865 на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Баден Талер 1865 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Баден Талер 1865 на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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