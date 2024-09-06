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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1865 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1865
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1865 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • WCN (1)
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - November 19, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 13, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 80 CZK
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
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Баден 1 крейцер 1865 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1865 на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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