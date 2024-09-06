Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1865 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1865
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1865 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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