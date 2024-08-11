Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1863 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал Талер
- Год 1863
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 575 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.
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Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец Anticomondo
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец Auctiones
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
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Где продать?
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