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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1863 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал Талер
  • Год 1863
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 575 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1863 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Баден Талер 1863 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Баден Талер 1863 на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Stack's - November 2, 2023
Баден Талер 1863 на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Баден Талер 1863 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Anticomondo - September 20, 2020
Продавец Anticomondo
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Auctiones - June 17, 2018
Продавец Auctiones
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1863 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1863 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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