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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1863 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863
Средняя цена 210 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1863
Средняя цена 140 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1863
Средняя цена 25 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1863
Средняя цена
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 гульден 1863 Стрелковый фестиваль
Средняя цена 190 $
Продажи
2 207
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