Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1863 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,291 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1863
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1863 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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