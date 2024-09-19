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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1863 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1863 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1863 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,291 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1863
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1863 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.

Сохранность
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1863 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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