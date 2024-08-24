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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1863 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1863
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1863 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62245 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Heritage - November 10, 2016
Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Баден 1 крейцер 1863 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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