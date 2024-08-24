Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1863 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1863
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1863 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62245 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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