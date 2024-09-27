Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1858 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал Талер
- Год 1858
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1858 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31036 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1260 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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