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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1861 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал Талер
  • Год 1861
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 825 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Баден Талер 1861 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден Талер 1861 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 91 EUR
Баден Талер 1861 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Naumann - October 3, 2021
Продавец Naumann
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
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Баден Талер 1861 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1861 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Баден Талер 1861 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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