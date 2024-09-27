Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1861 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал Талер
- Год 1861
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 825 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Naumann
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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