Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1862 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал Талер
- Год 1862
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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