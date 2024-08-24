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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1862 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал Талер
  • Год 1862
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1862 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Баден Талер 1862 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Баден Талер 1862 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Баден Талер 1862 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Баден Талер 1862 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
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Баден Талер 1862 на аукционе Aurea - June 4, 2020
Продавец Aurea
Дата 4 июня 2020
Сохранность AU
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Баден Талер 1862 на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1862 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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