Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1869 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - Талер 1869 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - Талер 1869 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал Талер
  • Год 1869
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1869 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1800 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Aurea (2)
  • Busso Peus (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Frankfurter (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (4)
  • Höhn (1)
  • Künker (8)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Баден Талер 1869 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Баден Талер 1869 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1027 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Баден Талер 1869 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Баден Талер 1869 на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Aurea - September 10, 2020
Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Dorotheum - November 13, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Талер 1869 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Фридриха I Монеты Бадена 1869 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск