Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1869 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал Талер
- Год 1869
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1869 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1800 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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