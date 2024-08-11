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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1869 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1869
Средняя цена 340 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1869
Средняя цена 170 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
3 крейцера 1869
Средняя цена 30 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1869
Средняя цена 25 $
Продажи
0 15

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
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