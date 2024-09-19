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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1869 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1869 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1869 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1869
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1869 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1755 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 3 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Баден 1 крейцер 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Баден 1 крейцер 1869 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1869 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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