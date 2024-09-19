Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1869 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1869
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1869 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1755 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 3 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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