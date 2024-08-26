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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1869 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1869 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1869 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,291 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1869
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1869 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2195 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 380 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность XF45
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Dorotheum - May 29, 2015
Продавец Dorotheum
Дата 29 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Баден 1/2 гульдена 1869 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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