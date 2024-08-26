Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1869 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,291 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1869
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1869 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2195 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 380 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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