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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1871 года "Победа над Францией" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1871 года "Победа над Францией" - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1871 года "Победа над Францией" - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,32 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1871
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1871 года "Победа над Францией". Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51590 проданному на аукционе Heritage Auctions за 460 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • InAsta (2)
  • Katz (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numisbalt (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • Zöttl (1)
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе InAsta - September 22, 2022
Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе InAsta - November 30, 2021
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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