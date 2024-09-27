Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1871 года "Победа над Францией" (Баден, Фридрих I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,32 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1871
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1871 года "Победа над Францией". Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51590 проданному на аукционе Heritage Auctions за 460 USD. Торги состоялись 7 января 2007.
Сохранность
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- Numisbalt (1)
- SINCONA (1)
- WAG (1)
- Zöttl (1)
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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