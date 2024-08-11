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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1871 года "Победа над Францией" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1871 года "Победа над Францией" - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1871 года "Победа над Францией" - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,32 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1871
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1871 года "Победа над Францией". Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Баден 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS66 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1871 "Победа над Францией" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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