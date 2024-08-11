Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1871 года "Победа над Францией" (Баден, Фридрих I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,32 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1871
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1871 года "Победа над Францией". Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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