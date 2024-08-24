Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1871 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1871
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1871 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4038 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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