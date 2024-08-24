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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1871 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1871 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1871 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1871
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1871 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4038 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Eeckhout (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (5)
  • Russiancoin (8)
  • Via (2)
  • VL Nummus (1)
  • Александр (1)
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Via - July 2, 2021
Продавец Via
Дата 2 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Александр - November 4, 2020
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Via - October 16, 2020
Продавец Via
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Eeckhout - November 11, 2011
Продавец Eeckhout
Дата 11 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Баден 1 крейцер 1871 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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