Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1868 года "Конституция" (Баден, Фридрих I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1868
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1868 года "Конституция". Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.
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- WAG (1)
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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