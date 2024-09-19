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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1868 года "Конституция" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1868 года "Конституция" - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1868 года "Конституция" - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1868
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1868 года "Конституция". Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • WAG (1)
Баден 1 крейцер 1868 "Конституция" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Баден 1 крейцер 1868 "Конституция" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Баден 1 крейцер 1868 "Конституция" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 крейцер 1868 "Конституция" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1868 "Конституция" на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1868 "Конституция" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1868 "Конституция" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1868 "Конституция" на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1868 "Конституция" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1868 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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