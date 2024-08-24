Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1864 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1864
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1864 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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