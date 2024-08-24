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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1864 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1864 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1864 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1864
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1864 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (8)
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Heritage - November 10, 2016
Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Баден 1 крейцер 1864 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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