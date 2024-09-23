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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 2 гульдена Фридриха I - Баден

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2 гульдена 1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1856 0 90
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