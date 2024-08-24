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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1867 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1867 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1867 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1867
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1867 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.

Сохранность
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Баден 1 крейцер 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1867 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Баден 1 крейцер 1867 на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Баден 1 крейцер 1867 на аукционе Sartor Numismatica - October 28, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1867 на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 крейцер 1867 на аукционе Heritage - March 8, 2018
Баден 1 крейцер 1867 на аукционе Heritage - March 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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