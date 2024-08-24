Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1867 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1867
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1867 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CoinsNB (1)
- Heritage (1)
- KM NUMIS (1)
- Möller (1)
- Sartor Numismatica (1)
- Zöttl (1)
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск