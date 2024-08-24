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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 1 гульден Фридриха I - Баден

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1 гульден 1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1856 0 36
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1 гульден 1856-1860

Год Знак Описание Продажи Продажи
1856 0 201859 0 11860 0 26
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