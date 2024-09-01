Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1859 года "Тип 1856-1860" (Баден, Фридрих I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,582 гр
- Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 гульден
- Год 1859
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1859 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
Сохранность
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