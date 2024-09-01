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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1859 года "Тип 1856-1860" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 гульден 1859 года "Тип 1856-1860" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 гульден 1859 года "Тип 1856-1860" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1859 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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Баден 1 гульден 1859 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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