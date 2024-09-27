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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1860 года "Тип 1856-1860" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 гульден 1860 года "Тип 1856-1860" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 гульден 1860 года "Тип 1856-1860" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1860
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1860 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Баден 1 гульден 1860 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Баден 1 гульден 1860 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Баден 1 гульден 1860 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1860 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1860 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1860 на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1860 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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