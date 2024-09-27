Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1860 года "Тип 1856-1860" (Баден, Фридрих I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,582 гр
- Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 гульден
- Год 1860
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1860 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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