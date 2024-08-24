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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1860 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1860
Средняя цена 190 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 гульден 1860
Средняя цена 220 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1860
Средняя цена 190 $
Продажи
0 23

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1860
Средняя цена 15 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1860
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
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