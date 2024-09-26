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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1860 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1860 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1860 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 - 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1860
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1860 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1242 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Баден 1/2 гульдена 1860 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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