Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1860 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 - 24,2 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1860
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1860 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1242 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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