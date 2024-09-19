Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1868 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1868
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1868 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 184 USD. Торги состоялись 14 марта 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?
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