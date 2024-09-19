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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1868 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1868 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1868 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1868
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1868 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 184 USD. Торги состоялись 14 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Numismatica Ferrarese - January 16, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 16 января 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Heritage - March 14, 2010
Баден 1 крейцер 1868 на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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