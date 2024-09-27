Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1867 года "Тип 1867-1869" (Баден, Фридрих I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,291 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1867
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1867 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
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Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
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Дата 15 февраля 2018
Сохранность XF
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Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
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Дата 11 октября 2017
Сохранность AU
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Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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