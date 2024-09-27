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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1867 года "Тип 1867-1869" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1867 года "Тип 1867-1869" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1867 года "Тип 1867-1869" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,291 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1867
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1867 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Münzen & Medaillen - February 15, 2018
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Gärtner - October 11, 2017
Продавец Gärtner
Дата 11 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1867 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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