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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1864 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1864 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1864 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,291 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1864
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1864 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4035 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 36000 JPY
Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Stack's - August 20, 2019
Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Heritage - April 11, 2013
Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Heritage - April 11, 2013
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2013
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Баден 1/2 гульдена 1864 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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