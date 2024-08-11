Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1864 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,291 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1864
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1864 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4035 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 36000 JPY
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2013
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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