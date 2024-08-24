Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1868 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1868 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1868 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,291 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1868
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1868 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3035 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 225 EUR. Торги состоялись 12 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • SINCONA (2)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1868 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Фридриха I Монеты Бадена 1868 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск