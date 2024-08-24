Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1868 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,291 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1868
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1868 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3035 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 225 EUR. Торги состоялись 12 октября 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Künker (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- SINCONA (2)
- WAG (5)
- Westfälische (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск