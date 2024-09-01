Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1861 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,291 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1861
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1861 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 25 января 2022
Сохранность AU
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Дата 1 июля 2021
Сохранность MS66 PCGS
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Дата 23 июня 2021
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
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Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Дата 13 августа 2020
Сохранность VF
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Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
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Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
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