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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1861 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1861 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1861 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,291 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1861
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1861 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Solidus Numismatik - January 25, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Solidus Numismatik - November 22, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 22 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Münzen & Medaillen - November 20, 2020
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
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Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Баден 1/2 гульдена 1861 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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