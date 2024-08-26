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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1807 года B (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - Дукат 1807 года B - цена золотой монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - Дукат 1807 года B - цена золотой монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал Дукат
  • Год 1807
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1807 года со знаком B. Это золотая монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5639 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1807 B на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
5789 $
Цена в валюте аукциона 5250 CHF
Баден Дукат 1807 B на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3590 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Баден Дукат 1807 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Rauch - November 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден Дукат 1807 B на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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