Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1807 года B (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал Дукат
- Год 1807
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1807 года со знаком B. Это золотая монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5639 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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