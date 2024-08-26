Дукат 1807 года B (Баден, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1807 года со знаком B. Это золотая монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5639 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.

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