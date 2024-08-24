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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1807 B
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 58

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1807 B
Средняя цена 350 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1807
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1807
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
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