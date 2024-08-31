Баден Период: 1802-1871 1802-1871
20 крейцеров 1807 года B (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр 28 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1807
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 20 крейцеров 1807 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3620 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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