Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

20 крейцеров 1807 года B (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1807 года B - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 20 крейцеров 1807 года B - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1807
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 20 крейцеров 1807 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3620 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (3)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (4)
  • Möller (6)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе HIRSCH - September 24, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 20 крейцеров 1807 B на аукционе UBS - January 29, 2001
Продавец UBS
Дата 29 января 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Карла Фридриха Монеты Бадена 1807 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 20 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск