20 крейцеров 1807 года B (Баден, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 20 крейцеров 1807 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3620 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

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