Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1844 года "Памятник". Медь (Баден, Леопольд)
Разновидность: Медь
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,2 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1844 года "Памятник". Медь. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20907 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 10 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 102 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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