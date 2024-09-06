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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1844 года "Памятник". Медь (Баден, Леопольд)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 1 крейцер 1844 года "Памятник" Медь - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1844 года "Памятник" Медь - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,2 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1844 года "Памятник". Медь. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20907 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 10 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 102 EUR
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Heritage - December 11, 2014
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Heritage - December 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 декабря 2014
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1844 "Памятник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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