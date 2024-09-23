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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Памятные монеты 1 крейцер Леопольда - Баден

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1 крейцер 1844

Памятник
Год Знак Описание Продажи Продажи
1844 Золото 0 11844 Серебро 0 81844 Медь 0 24
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