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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1844 года "Памятник". Серебро (Баден, Леопольд)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 1 крейцер 1844 года "Памятник" Серебро - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1844 года "Памятник" Серебро - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,27 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1844 года "Памятник". Серебро. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Stack's - November 18, 2012
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Stack's - November 18, 2012
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Stack's - November 18, 2012
Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1844 "Памятник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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