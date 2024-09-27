Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1844 года "Памятник". Серебро (Баден, Леопольд)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,27 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1844 года "Памятник". Серебро. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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