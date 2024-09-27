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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1844 года "Памятник". Золото (Баден, Леопольд)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 крейцер 1844 года "Памятник" Золото - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1844 года "Памятник" Золото - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 7,27 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1844 года "Памятник". Золото. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.

Сохранность
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Баден 1 крейцер 1844 "Памятник" на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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