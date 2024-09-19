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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1814 года D "Тип 1813-1814" (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - Талер 1814 года D "Тип 1813-1814" - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - Талер 1814 года D "Тип 1813-1814" - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал Талер
  • Год 1814
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1814 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Баден Талер 1814 D на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Баден Талер 1814 D на аукционе Stack's - February 29, 2024
Баден Талер 1814 D на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Баден Талер 1814 D на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
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Баден Талер 1814 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность UNC
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Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Баден Талер 1814 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Баден Талер 1814 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Баден Талер 1814 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Баден Талер 1814 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Баден Талер 1814 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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