Талер 1814 года D "Тип 1813-1814" (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1814 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность UNC (6) AU (11) XF (34) VF (24) Сохранность (слабы) MS63 (2) XF45 (4) VF35 (1) Сервис NGC (6) PCGS (1)

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