Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1814 года D "Тип 1813-1814" (Баден, Карл Людвиг Фридрих)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Людвиг Фридрих
- Номинал Талер
- Год 1814
- Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1814 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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