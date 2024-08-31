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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1814 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1814 D
Средняя цена 600 $
Продажи
1 75
Аверс
Реверс
Талер 1814 D
Средняя цена 720 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1814
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1814
Средняя цена 220 $
Продажи
0 7
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