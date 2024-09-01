Талер 1814 года D "Тип 1814-1818" (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1814 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

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