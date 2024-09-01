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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1814 года D "Тип 1814-1818" (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - Талер 1814 года D "Тип 1814-1818" - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - Талер 1814 года D "Тип 1814-1818" - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал Талер
  • Год 1814
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1814 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
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Баден Талер 1814 D на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
3808 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Баден Талер 1814 D на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
926 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - October 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - February 27, 2018
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе BAC - May 30, 2017
Продавец BAC
Дата 30 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
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Баден Талер 1814 D на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
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Баден Талер 1814 D на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1814 D на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1814 D на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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