Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1814 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Людвиг Фридрих
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1814
- Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1814 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (1)
- Westfälische (1)
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