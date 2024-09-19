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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1814 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1814 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - 6 крейцеров 1814 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1814
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1814 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Баден 6 крейцеров 1814 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1814 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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