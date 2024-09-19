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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 6 крейцеров Карла Людвига Фридриха - Баден

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6 крейцеров 1812-1813

Год Знак Описание Продажи Продажи
1812 0 251813 0 7
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6 крейцеров 1814-1818

Год Знак Описание Продажи Продажи
1814 0 21815 0 71816 0 461817 0 51818 0 6
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