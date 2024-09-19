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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1813 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1813 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - 6 крейцеров 1813 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,353 гр
  • Чистого серебра (0,0284 oz) 0,8824 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1813
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1813 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (4)
  • Westfälische (2)
Баден 6 крейцеров 1813 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Баден 6 крейцеров 1813 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Баден 6 крейцеров 1813 на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1813 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1813 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1813 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1813 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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