Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1813 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,353 гр
- Чистого серебра (0,0284 oz) 0,8824 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Людвиг Фридрих
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1813
- Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1813 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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