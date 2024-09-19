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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1813 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1813 D
Средняя цена 380 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1813
Средняя цена 270 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 крейцера 1813
Средняя цена 180 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 крейцера 1813
Средняя цена
Продажи
0 0
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