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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1813 года "Тип 1813-1818" (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,423 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,444 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1813
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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