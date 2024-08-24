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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1818 года (Баден, Карл Людвиг Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1818 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих Реверс монеты - 6 крейцеров 1818 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Людвиг Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Людвиг Фридрих
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1818
  • Правитель Карл Людвиг Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1818 года. Это серебряная монета периода Карла Людвига Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 370 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Jean ELSEN (2)
Баден 6 крейцеров 1818 на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Баден 6 крейцеров 1818 на аукционе Jean ELSEN - June 13, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1818 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Баден 6 крейцеров 1818 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1818 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1818 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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